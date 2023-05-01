КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 21:22

Эрдоган сообщил о хорошем самочувствии после перенесённой болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после перенесённого на минувшей неделе желудочного гриппа чувствует себя хорошо. В эфире местных СМИ он сообщил, что продолжает предвыборную программу.

"Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу", — сказал Эрдоган.

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Напомним, в ходе последнего интервью Эрдогану стало плохо, он временно удалился из кадра. В СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная версия говорит о желудочном гриппе. Позже Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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