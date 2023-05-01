Эрдоган сообщил о хорошем самочувствии после перенесённой болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после перенесённого на минувшей неделе желудочного гриппа чувствует себя хорошо. В эфире местных СМИ он сообщил, что продолжает предвыборную программу.

"Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу", — сказал Эрдоган.