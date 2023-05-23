Всемирный день черепахи и Симонов день: Приметы и праздники 23 мая

Всемирный день черепахи

Сегодня, 23 мая 2023 года, в России и других странах отмечают Всемирный день черепахи. Это ежегодный праздник, он учреждён в 2000 году для привлечения внимания к бедственному положению этих удивительных животных.

Инициатор празднования Всемирного дня черепахи — организация American Tortoise Rescue (ATR). Она занимается спасением этих пресмыкающихся, их реабилитацией и сохранением видов. В Красной книге Международного союза охраны природы есть данные об охранном статусе 228 из 328 современных видов черепах. Несколько из них уже вымерли, а более ста видам грозит исчезновение. Причина — в отлове черепах, захвате человеком среды их обитания и загрязнении окружающей среды.

День памяти святого апостола Симона Зилота

Святой апостол Симон Зилот. Фото © Ekaterinburg-eparhia.ru

23 мая отмечается день памяти святого апостола Симона Зилота. Он происходил из Каны Галилейской, был сыном святого Обручника Иосифа и одним из двенадцати апостолов. Согласно писанию, первое чудо, которое сотворил Спаситель, — претворение воды в вино — произошло именно в доме Симона. Тогда поражённый чудом Симон всем сердцем и душой уверовал в Господа и, всё оставив, последовал за Ним. Подробнее о том, почему люди до сих пор верят в приметы этого дня и что можно и что нельзя делать в Симонов день, читайте в материале Лайфа.

Праздник чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери

Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери. Фото © Pravoslavnik.cz

Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери была явлена в 1654 году и первоначально была местной в Борисоглебской церкви города Вышгорода (Киевского). В 1662 году (во время войны с Польшей) храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорён, но чудотворная икона Божией Матери была сохранена. Её вынесли из храма и пустили по Днепру. Река принесла святую икону к берегу Подола в Киеве, где она была принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь. Там святой образ пребывал в течение долгого времени.

К сожалению, первообраз иконы не сохранился. Празднования Киево-Братской иконе Божией Матери совершаются трижды в году: 19 сентября, 23 мая и 15 июня. Они посвящены чудесному явлению святой иконы в 1654 году.

Международный день спортивной борьбы

Международный день спортивной борьбы отмечается 23 мая. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

23 мая отмечается международный День спортивной борьбы, в том числе помнят об этом спортивном празднике в России. Это один из древнейших видов спорта в истории человечества. Ещё древние греки, шумеры и египтяне культивировали борьбу. Есть египетские и вавилонские рельефы с изображением борцов.

В 1904 году 23 мая в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе. Теперь это официальный праздник для всех, кто посвятил свою жизнь этому благородному виду спорта. Нужно отметить, что Россия является кузницей чемпионов и борьба в нашей стране — один из самых популярных видов спорта.

Международный день по искоренению акушерских свищей

Международный день по искоренению акушерских свищей отмечается 23 мая. Фото © ООН

23 мая 2023 года отмечается Международный день по искоренению акушерских свищей — такое решение приняли в ООН. Дело в том, что акушерский свищ — это одна из самых серьёзных травм при родах.

Такой свищ — это отверстие между родовым каналом и мочевым пузырём и/или прямой кишкой, он появляется в результате длительных родов с осложнениями, когда нет доступа к своевременной и качественной медицинской помощи. Подобная травма может стать причиной хронических заболеваний, депрессии, социальной изоляции и усугубления нищеты. В ООН рассчитывают, что с акушерскими свищами будет покончено к 2030 году.

Именинники 23 мая

Сегодня именины отмечает российский актёр Семён Стругачёв. Фото © Kinopoisk.ru

Сегодня именины отмечают: Анисим (Онисим)

Василий

Семён

Сидор

Таисия Редакция Лайфа поздравляет именинников.

Приметы и обычаи 23 мая

Итак, 23 мая в России празднуют Симонов день, или День Симона. Как мы рассказывали выше, по церковному календарю в этот день почитают апостола Симона Зилота.

Святой Симон в народе считается покровителем всяких трав и помощником в поисках клада. В этот день не принято работать на земле, запрещено втыкать в почву любые острые предметы. Считалось, что, если кто-то будет работать в поле в этот день, ему затем грозит голод из-за плохого урожая. Зато Симонов день идеально подходит для сбора целебных трав, кореньев и поиска кладов.

Чтобы в работе и финансовых делах царил порядок, 23 мая было не принято оставлять дома вещи разбросанными. Нужно убраться, протереть пыль, расставить всё по местам.

Приметы 23 мая