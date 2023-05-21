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21 мая, 13:20

Кадырову доложили о приказе европейских спецслужб ликвидировать его

Кадыров узнал, что западные и украинские спецслужбы готовят теракты против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада и Украины охотятся за ним и хотят убить, потому что политик мешает им расправиться с нашей страной и выступает на стороне российского лидера Владимира Путина.

"Я мешаю им [развалить Россию], и они делают всё, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал он в эфире канала "Россия-1".

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Ранее Кадыров встретился с главой государства Владимиром Путиным и доложил ему об успехах чеченских подразделений, принимающих участие в спецоперации. Беседа состоялась после заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Татьяна Барыбина

Татьяна Миссуми
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