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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 13:20
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Кадырову доложили о приказе европейских спецслужб ликвидировать его

Кадыров узнал, что западные и украинские спецслужбы готовят теракты против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада и Украины охотятся за ним и хотят убить, потому что политик мешает им расправиться с нашей страной и выступает на стороне российского лидера Владимира Путина.

"Я мешаю им [развалить Россию], и они делают всё, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал он в эфире канала "Россия-1".

Кадыров посмеялся над американским танком и показал российский ответ
Кадыров посмеялся над американским танком и показал российский ответ

Ранее Кадыров встретился с главой государства Владимиром Путиным и доложил ему об успехах чеченских подразделений, принимающих участие в спецоперации. Беседа состоялась после заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

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ТАСС / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Татьяна Барыбина

Татьяна Миссуми
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