Кадырову доложили о приказе европейских спецслужб ликвидировать его
Кадыров узнал, что западные и украинские спецслужбы готовят теракты против него
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада и Украины охотятся за ним и хотят убить, потому что политик мешает им расправиться с нашей страной и выступает на стороне российского лидера Владимира Путина.
"Я мешаю им [развалить Россию], и они делают всё, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал он в эфире канала "Россия-1".
Ранее Кадыров встретился с главой государства Владимиром Путиным и доложил ему об успехах чеченских подразделений, принимающих участие в спецоперации. Беседа состоялась после заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Татьяна Барыбина