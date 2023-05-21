Кадырову доложили о приказе европейских спецслужб ликвидировать его

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада и Украины охотятся за ним и хотят убить, потому что политик мешает им расправиться с нашей страной и выступает на стороне российского лидера Владимира Путина.

"Я мешаю им [развалить Россию], и они делают всё, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сказал он в эфире канала "Россия-1".