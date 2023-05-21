Австрийцы высмеяли Бербок за крупный провал на Ближнем Востоке
Читатели Exxpress осудили попытки Бербок указывать Ближнему Востоку
Читатели Exxpress раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её возмущение возвращением Сирии в Лигу арабских государств и попытку вмешаться в дела Ближнего Востока. В Сети высмеяли политика за подход, который никак не связан с дипломатией, назвав её настоящей катастрофой.
"Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — заявил один из читателей.
Другой сравнил Бербок со слоном в посудной лавке, она к тому же "понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся на сторону России".
Ещё один пользователь ехидно заметил, что профессионализм — это немного про другое. А другой его поддержал, назвав министра катастрофой. Он также напомнил, что в Сети уже достаточно видео и смонтированных роликов, которые высмеивают все её "странные высказывания и оговорки".
"Из-за таких случаев за границей создаётся впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — заключили комментаторы.
Кстати, ранее пользователи Сети разнесли главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о России. Она заявила, что любые поставки третьими странами РФ оружия или товаров военного назначения приравниваются к участию в конфликте на Украине. В ответ на это ей напомнили, что ЕС активно передаёт Киеву вооружение.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER