Австрийцы высмеяли Бербок за крупный провал на Ближнем Востоке

Читатели Exxpress раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её возмущение возвращением Сирии в Лигу арабских государств и попытку вмешаться в дела Ближнего Востока. В Сети высмеяли политика за подход, который никак не связан с дипломатией, назвав её настоящей катастрофой.

"Эта глупая, высокомерная женщина пытается диктовать странам, как жить, она не уважает другие культуры. Я не удивлюсь, если она появится топлес в арабской стране", — заявил один из читателей.

Другой сравнил Бербок со слоном в посудной лавке, она к тому же "понятия не имеет о дипломатии, особенно в арабских странах, склоняющихся на сторону России".

Ещё один пользователь ехидно заметил, что профессионализм — это немного про другое. А другой его поддержал, назвав министра катастрофой. Он также напомнил, что в Сети уже достаточно видео и смонтированных роликов, которые высмеивают все её "странные высказывания и оговорки".

"Из-за таких случаев за границей создаётся впечатление, что в Германии живут одни идиоты", — заключили комментаторы.