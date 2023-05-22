В чём опасность крылатых ракет SCALP, которые получит Украина Оглавление Ракеты дальнего действия на Украине Дальнобойные ракеты для Украины Ракеты SCALP-EG: Характеристики, дальность Применение ракет SCALP-EG Ранее Британия отправила Киеву дальнобойные ракеты, которые режим сразу же применил против мирного Луганска. Теперь запасы смертельного оружия ВСУ хочет пополнить Франция. 66492 66492 Tornado GR4 RAF несёт под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow. Обложка © Wikipedia / Geoff Lee

После применения британских ракет дискуссия французов о поставках новой партии ракет дальнего действия Киеву смотрится несколько кощунственно. Однако Францию жертвы ракетных ударов не смущают, и военные всерьёз рассматривают поставку дальнобойных крылатых ракет в ближайшем будущем.

Ракеты дальнего действия на Украине

В середине прошлой недели газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце написала, что Франция рассматривает вопрос с поставкой Киеву ракет дальнего действия SCALP-EG. Пока не известны ни примерное число ракет для отгрузки, ни сроки отправки оружия, ни способы их развёртывания в ВВС Украины.

Это всё при том, что в интервью телеканалу TF1 Эмманюэль Макрон недвусмысленно заявил, что "Франция не поставляет Украине оружие, позволяющее атаковать территорию России".

Если раньше Франция не задумывалась о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет, то после поставок Британией ракет Storm Shadow лёд тронулся. Правительством Великобритании был создан прецедент, который, как и в других подобных случаях, расширил границы допустимого для западных стран в отношении "украинского кризиса".

Хроника событий такова. До 11 мая — дня, когда Великобритания отчиталась об отправке партии ракет Storm Shadow, у ВСУ не было дальнобойных ракет. На следующий день после заявления министра обороны Британии Бена Уоллеса ВСУ ударили ими по Луганску. Теперь украинские военные могут получить ещё партию аналогичных ракет.

Дальнобойные ракеты для Украины

По словам экспертов, Storm Shadow и SCALP-EG фактически представляют собой одну и ту же ракету, выпускаемую для разных заказчиков.

— SCALP — это французский вариант Storm Shadow, который, по сути, совместная англо-французская разработка. Кто-то двигатель к ракете делал, кто-то — мозги, кто-то — корпус. У французов она называется SCALP, у англичан Storm Shadow, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Производится ракета концерном MBDA (возник в ходе слияния французской Matra и британской British Aerospace), в портфолио которого есть ракеты AIM-132 ASRAAM, ПТРК Brimstone, противокорабельные ракеты Exocet и Otomat, а также ЗРК PAAMS и другая продукция.

На том месте, где сказано, что SCALP — те же самые Storm Shadow, можно было бы сворачивать разговор о них, ведь Лайф уже писал о Storm Shadow в одном из материалов, если бы не пара нюансов. Первый заключается в том, что разница между ними всё-таки есть, она состоит в том, что они неодинаково интегрируются в самолёт и имеют разное программное обеспечение и разные боевые возможности.

Второй нюанс — идущая вслед за SCALP аббревиатура EG.

— EG — это модификация. Enhanced Capability, и это означает то, что данная ракета имеет усовершенствованные характеристики, а именно: повышенную дальность полёта и улучшенную точность наведения, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Какие именно характеристики у SCALP-EG?

Ракеты SCALP-EG: Характеристики, дальность

Крылатая ракета SCALP. Фото © En.missilery.info

По словам Леонкова, SCALP-EG — крылатая ракета класса "воздух – земля", предназначенная для поражения наземных целей на большом расстоянии. SCALP — Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général, то есть Система крылатых ракет большой дальности общего назначения.

— У них первоначально система делалась, чтобы поражать морские объекты, то есть как противокорабельная выступала, а потом они стали её применять по наземным целям, — отметил Леонков.

SCALP-EG, как и Storm Shadow, выполнена по нормальной аэродинамической схеме, имеет вытянутый фюзеляж гранёной формы с раскладываемым крылом.

Ракета оснащена инерциальной системой наведения, системой оптико-электронного обнаружения целей и спутниковым наведением. Ракета может нести различные типы боеприпасов, включая высокоэксплозивные боеголовки или подкалиберные боеприпасы.

По данным ресурса Missile Threat, вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность полёта — от 250 до 400 км (по некоторым данным, экспортный вариант ограничен 250 км, а некоторые секретные модификации достигают дальности в 560 км). По словам экспертов, морская модификация может летать на 1,3–1,4 тысячи км.

Как и Storm Shadow, SCALP-EG оснащена двигателем Microturbo TRI-60-30 и несёт полезную нагрузку в 400 кг. Способна летать и маневрировать на низкой траектории. Носителем SCALP-EG выступают Dassault Mirage 2000 и Rafale, тогда как носителями Strom Shadow — Tornado и Typhoon. Украина пока может использовать только Су-24.

Применение ракет SCALP-EG

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, французы использовали ракеты SCALP при налёте на Дамаск в 2018 году. Информация о том эпизоде противоречивая. По одним данным, сирийская ПВО не только отразила этот удар, но и сбила вообще все запущенные ракеты. По словам западной стороны, ни одна SCALP-EG сбита не была.

16 мая Минобороны РФ докладывали, что российские ПВО за сутки перехватили на Украине семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. То есть дальнобойные ракеты, оказавшиеся в руках ВСУ, судя по всему, перестали быть проблемой для ВС РФ.

— С учётом того что SCALP-EG — французский близнец Storm Shadow, тактика борьбы с ними будет та же самая. Их помогут обнаружить и перехватить наши современные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3", — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Есть ещё один нюанс, если не принимать во внимание тот факт, что Франция пока не решилась на 100% поставлять Киеву SCALP-EG. У ВСУ осталось мало Су-24 — основных носителей этих ракет на Украине. Установка SCALP-EG на другие самолёты проблематична. К тому же не исключено, что, пока Франция будет определяться с приоритетами, ВС РФ окончательно уничтожат украинский боевой авиапарк и украинским военным будет просто не из чего запускать SCALP-EG. Если же SCALP-EG всё-таки поднимутся в воздух, с их сбитием не должно возникнуть проблем, так как тактика противодействия уже отработана на Storm Shadow.

Авторы Евгений Жуков