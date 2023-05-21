Москвичка случайно заправила салат жидкостью для розжига и едва не погибла

Жительница столичной Коммунарки попала в больницу после того, как попробовала салат, заправленный розжигом вместо соуса. Об этом пишет SHOT.

Накануне вечером женщина приготовила блюдо, но перепутала бутылки и влила в него жидкость для розжига костра. Дегустируя салат, она тут же почувствовала себя плохо и вызвала скорую. В клинике врачи диагностировали у пациентки острый панкреатит.