Москвичка случайно заправила салат жидкостью для розжига и едва не погибла
Жительница столичной Коммунарки попала в больницу после того, как попробовала салат, заправленный розжигом вместо соуса. Об этом пишет SHOT.
Накануне вечером женщина приготовила блюдо, но перепутала бутылки и влила в него жидкость для розжига костра. Дегустируя салат, она тут же почувствовала себя плохо и вызвала скорую. В клинике врачи диагностировали у пациентки острый панкреатит.
Ранее сообщалось, что в Москве трое маленьких детей были госпитализированы после того, как наелись таблеток, находясь в гостях у бабушки.
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