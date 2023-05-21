Тело мужчины выловили из пруда в Реутове

В Реутове утром в воскресенье в пруду обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Реутов SOS Новости".

Тело мужчины нашли в Фабричном пруду в Реутове. Видео © Telegram / "Реутов SOS Новости"

Погибшего нашли около 11:00 в Фабричном пруду. На место прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Тело достали из воды. Причины, обстоятельства смерти и личность мужчины устанавливаются.