Тело мужчины выловили из пруда в Реутове
В Реутове обнаружили тело мужчины в Фабричном пруду
В Реутове утром в воскресенье в пруду обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Реутов SOS Новости".
Тело мужчины нашли в Фабричном пруду в Реутове. Видео © Telegram / "Реутов SOS Новости"
Погибшего нашли около 11:00 в Фабричном пруду. На место прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Тело достали из воды. Причины, обстоятельства смерти и личность мужчины устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что жаловавшаяся на преследование студентка из Приморья найдена мёртвой в море. Предварительная причина смерти — утопление.
Telegram / "Реутов SOS Новости"