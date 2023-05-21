"Крылья Советов" разгромили "Урал" и прервали серию из пяти матчей без побед

Самарские "Крылья Советов" разгромили екатеринбургский "Урал" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги и прервали свою серию из пяти игр без побед. Встреча прошла дома у победителей и закончилась со счётом 3:0.

Забитыми мячами отличились Гленн Бейл (45 + 4-я минута), Дмитрий Цыпченко (52-я) и Бенхамин Гарре с пенальти (60-я). "Крылья" поднялись на 12-е место турнирной таблицы с 29 очками. "Урал" занимает 11-ю строчку с 30 очками.