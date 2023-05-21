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21 мая, 14:52

Захарова объявила США королевством кривых зеркал после слов Байдена

Захарова сравнила США с королевством кривых зеркал из-за слов Байдена о дефолте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать.

"Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический", написала Захарова в своём телеграм-канале.

Байден не дал гарантий, что США смогут избежать дефолта

Байден не дал гарантий, что США смогут избежать дефолта

Ранее Байден сообщил, что в случае объявления дефолта в стране экономические трудности начнутся по всему миру. Он добавил, что американская экономика скатится в рецессию, а миллионы граждан потеряют работу.

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Telegram / @MariaVladimirovnaZakharova

Юрий Лысенко
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