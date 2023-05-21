Захарова объявила США королевством кривых зеркал после слов Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что Штаты никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать.

"Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический", — написала Захарова в своём телеграм-канале.