Бойцы Президентского полка избили и ограбили жителя Киева

В Киеве трое бойцов Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого ограбили местного жителя. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Военнослужащие захотели заработать в короткие сроки и решили пойти на кражу. Своей жертвой они выбрали одного из киевлян, против которого им пришлось применить газовый баллончик. В итоге военные избили мужчину, ограбили его, забрав в том числе мобильный телефон.

Пострадавший обратился к местным правоохранителям и написал заявление. "Защитников" удалось быстро вычислить. В настоящее время все трое задержаны. Им грозит серьёзное наказание и срок от 8 до 15 лет.