В США констатировали, что Зеленскому придётся признать новую границу Украины
19FortyFive: США должны заставить Киев признать потерю Крыма и Донбасса
Чтобы прекратить конфликт на Украине, необходимо начать мирные переговоры, где Киеву неизбежно придётся признать потерю своих бывших территорий. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского издания 19FortyFive.
"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путём переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — пишет Вайхерт, отмечая, что в этой конференции также должны участвовать Китай и Индия.
По мнению публициста, даже с учётом поставок западного оружия у Киева нет ресурсов для успешного контрнаступления. Также Вайхерт подчеркнул, что жители Крыма и Донбасса всегда хотели быть с Россией по культурным и языковым причинам.
Ранее так называемый постоянный представитель Зеленского в Крыму Тамила Ташева рассказала о призывах западных политиков к Киеву забыть о захвате полуострова. По её словам, они предостерегают украинские власти об огромных последствиях этого шага.
ТАСС / AP