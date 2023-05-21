Чтобы прекратить конфликт на Украине, необходимо начать мирные переговоры, где Киеву неизбежно придётся признать потерю своих бывших территорий. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского издания 19FortyFive.

"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путём переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — пишет Вайхерт, отмечая, что в этой конференции также должны участвовать Китай и Индия.

По мнению публициста, даже с учётом поставок западного оружия у Киева нет ресурсов для успешного контрнаступления. Также Вайхерт подчеркнул, что жители Крыма и Донбасса всегда хотели быть с Россией по культурным и языковым причинам.