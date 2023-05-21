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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 15:09
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В США констатировали, что Зеленскому придётся признать новую границу Украины

19FortyFive: США должны заставить Киев признать потерю Крыма и Донбасса

Чтобы прекратить конфликт на Украине, необходимо начать мирные переговоры, где Киеву неизбежно придётся признать потерю своих бывших территорий. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского издания 19FortyFive.

"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путём переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — пишет Вайхерт, отмечая, что в этой конференции также должны участвовать Китай и Индия.

По мнению публициста, даже с учётом поставок западного оружия у Киева нет ресурсов для успешного контрнаступления. Также Вайхерт подчеркнул, что жители Крыма и Донбасса всегда хотели быть с Россией по культурным и языковым причинам.

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Ранее так называемый постоянный представитель Зеленского в Крыму Тамила Ташева рассказала о призывах западных политиков к Киеву забыть о захвате полуострова. По её словам, они предостерегают украинские власти об огромных последствиях этого шага.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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