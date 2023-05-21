Премьер Индии предрёк ООН и Совбезу статус "говорильни" без реформ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости реформировать ООН. Он назвал формат организации устаревшим, потому что в нём не учитываются реалии современного мира.

"Необходимо проанализировать, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах. Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты?" — такой вопрос поставил индийский премьер-министр в ходе своего выступления на заседании G7.

По его оценке, ООН и Совет Безопасности рискуют остаться просто "говорильней", если не станут ориентироваться на актуальные процессы в мире и будут игнорировать мнение глобального Юга.

"Почему даже определение терроризма не принято в ООН? Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века", — подчеркнул он.

Индия рассматривает вопрос о получении в Совете Безопасности ООН постоянного места. Среди других претендентов Бразилия, Япония, Южная Африка и Германия. Сейчас в Совбезе всего пять постоянных участников — Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Они могут применить право вето к любой резолюции организации.