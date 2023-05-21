В Болгарии прошла многотысячная акция против участия в военных конфликтах

Тысячи жителей вышли на улицы болгарских городов, чтобы присоединиться к акции "Болгария — зона мира". В Софии толпа подошла к зданию Еврокомиссии и забросала краской фасад в знак протеста против политики Брюсселя вмешиваться в дела других государств.

Здание Еврокомиссии в Софии. Фото © Twitter / Marto Tonev

Здание Еврокомиссии в Софии. Фото © Twitter / Дани Иванов

"Мы здесь, чтобы защитить мирную Болгарию. Наш поход — за мир и против войны. Не президент, не правительство и не парламент, а болгарский народ должен высказать свою позицию", — сказал организатор акции Нако Стефанов.

Демонстранты требовали, чтобы Болгария оставалась нейтральной на фоне любых военных конфликтов, а также проводила независимую от США внешнюю политику. Участники высказались за ликвидацию в стране баз НАТО, за традиционные семейные ценности и прекращение евроатлантической ориентации.