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21 мая, 16:47

В Болгарии прошла многотысячная акция против участия в военных конфликтах

<p>В Болгарии прошла антивоенная акция. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/dirbg/status/1660285461141798912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dir.bg</a></p>

В Болгарии прошла антивоенная акция. Фото © Twitter / Dir.bg

Тысячи жителей вышли на улицы болгарских городов, чтобы присоединиться к акции "Болгария — зона мира". В Софии толпа подошла к зданию Еврокомиссии и забросала краской фасад в знак протеста против политики Брюсселя вмешиваться в дела других государств.

Здание Еврокомиссии в Софии. Фото © Twitter / Marto Tonev

Здание Еврокомиссии в Софии. Фото © Twitter / Marto Tonev

Здание Еврокомиссии в Софии. Фото © Twitter / Дани Иванов

Здание Еврокомиссии в Софии. Фото © Twitter / Дани Иванов

"Мы здесь, чтобы защитить мирную Болгарию. Наш поход — за мир и против войны. Не президент, не правительство и не парламент, а болгарский народ должен высказать свою позицию", — сказал организатор акции Нако Стефанов.

Демонстранты требовали, чтобы Болгария оставалась нейтральной на фоне любых военных конфликтов, а также проводила независимую от США внешнюю политику. Участники высказались за ликвидацию в стране баз НАТО, за традиционные семейные ценности и прекращение евроатлантической ориентации.

В Болгарии подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором

В Болгарии подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором

Ранее сообщалось, что Болгария присоединилась к странам, запретившим импорт продовольствия с Украины. Решение было вызвано тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы своего продовольствия, что угрожает болгарскому бизнесу "крайне серьёзными последствиями".

Татьяна Миссуми
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