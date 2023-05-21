Семилетний мальчик уехал кататься на велосипеде и бесследно исчез в Балашихе
В Балашихе пропал семилетний мальчик
Илья Бужак. Фото © VK / МО, г. Балашиха/ЖК Витязь/ул Баландина/купи/продай
В городе Балашихе Московской области 21 мая пропал семилетний Илья Бужак. Такое сообщение опубликовал национальный центр помощи по Московской области СПАС ГРАД на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Илья Бужак. Фото © СПАС ГРАД
Последний раз Илью видели в микрорайоне Дзержинского. На нём была чёрная куртка, красная футболка, штаны цвета хаки и серо-синие кроссовки. Он мог передвигаться на синем велосипеде. Телосложение худощавое, волосы светлые, глаза зелёные, рост — около 134 сантиметров.
Любого, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего мальчика, просят сообщить в правоохранительные органы.
В ситуациях с пропавшими людьми, как правило, самыми эффективными бывают оперативные действия, предпринятые в кратчайшие сроки. Благодаря быстро собранной информации часто удаётся отыскать пропавших, например потерявшихся девочек из Кемеровской области удалось найти живыми спустя два дня после пропажи.