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21 мая, 17:09

Семилетний мальчик уехал кататься на велосипеде и бесследно исчез в Балашихе

В Балашихе пропал семилетний мальчик

<p>Илья Бужак. Фото © VK / <a href="https://vk.com/public156335114" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МО, г. Балашиха/ЖК Витязь/ул Баландина/купи/продай</a></p>

Илья Бужак. Фото © VK / МО, г. Балашиха/ЖК Витязь/ул Баландина/купи/продай

В городе Балашихе Московской области 21 мая пропал семилетний Илья Бужак. Такое сообщение опубликовал национальный центр помощи по Московской области СПАС ГРАД на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Илья Бужак. Фото © СПАС ГРАД

Илья Бужак. Фото © СПАС ГРАД

Последний раз Илью видели в микрорайоне Дзержинского. На нём была чёрная куртка, красная футболка, штаны цвета хаки и серо-синие кроссовки. Он мог передвигаться на синем велосипеде. Телосложение худощавое, волосы светлые, глаза зелёные, рост — около 134 сантиметров.

Любого, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего мальчика, просят сообщить в правоохранительные органы.

Пропавший на Урале трёхлетний мальчик найден мёртвым

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В ситуациях с пропавшими людьми, как правило, самыми эффективными бывают оперативные действия, предпринятые в кратчайшие сроки. Благодаря быстро собранной информации часто удаётся отыскать пропавших, например потерявшихся девочек из Кемеровской области удалось найти живыми спустя два дня после пропажи.

Юрий Лысенко
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