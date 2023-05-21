Пленный боец ВСУ заявил об отводе терминалов Starlink в тыл
Пленный солдат ВСУ: Командование отводит терминалы Starlink в тыловые районы
Командование ВСУ держит спутниковые терминалы Starlink в тыловых районах, заявил боец 14-й бригады Национальной гвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен в селе Спорное ДНР. По его словам, из-за этого военные на передовой практически лишены связи.
"На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20–30 на позициях [в тыловых районах]", — рассказал он журналистам.
Ленив добавил, что на передовой с украинской стороны практически отсутствует командный состав, сам пленный видел только одного сержанта. Остальные, отметил он, находились в тылу.
"Обращение ужасное было", — заключил боец.
Лайф рассказывал о российском оружии, которое способно поражать терминалы Starlink на Украине. По данным The Washington Post, РФ использует для этого системы радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" и "Тобол".
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