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Опубликовано 21 мая 2023, 18:10
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Пленный боец ВСУ заявил об отводе терминалов Starlink в тыл

Пленный солдат ВСУ: Командование отводит терминалы Starlink в тыловые районы

Командование ВСУ держит спутниковые терминалы Starlink в тыловых районах, заявил боец 14-й бригады Национальной гвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен в селе Спорное ДНР. По его словам, из-за этого военные на передовой практически лишены связи.

"На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20–30 на позициях [в тыловых районах]", рассказал он журналистам.

Ленив добавил, что на передовой с украинской стороны практически отсутствует командный состав, сам пленный видел только одного сержанта. Остальные, отметил он, находились в тылу.

"Обращение ужасное было", заключил боец.

На Украине закончился период льготного импорта генераторов Starlink
На Украине закончился период льготного импорта генераторов Starlink

Лайф рассказывал о российском оружии, которое способно поражать терминалы Starlink на Украине. По данным The Washington Post, РФ использует для этого системы радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" и "Тобол".

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Shutterstock

Матвей Константинов
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