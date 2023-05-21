Зеленский вручил президенту Южной Кореи список вожделенного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский передал своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю список желаемого нелетального вооружения. Их первая встреча состоялась на полях саммита "Большой семёрки" в японской Хиросиме, лидер азиатского государства пообещал рассмотреть его.

"Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список [желаемой помощи]. Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", — сказал он.

Причём Ёль ушёл от вопроса о поставках Украине летальной помощи. Он отметил, что Южная Корея постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Киеву машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чём ранее просила Елена Зеленская. Она встретилась с южнокорейским лидером 16 мая, попросив, помимо прочего, помочь технологиями и средствами противовоздушной обороны.