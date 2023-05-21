Зеленский вручил президенту Южной Кореи список вожделенного оружия
Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
Президент Украины Владимир Зеленский передал своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю список желаемого нелетального вооружения. Их первая встреча состоялась на полях саммита "Большой семёрки" в японской Хиросиме, лидер азиатского государства пообещал рассмотреть его.
"Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список [желаемой помощи]. Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", — сказал он.
Причём Ёль ушёл от вопроса о поставках Украине летальной помощи. Он отметил, что Южная Корея постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Киеву машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чём ранее просила Елена Зеленская. Она встретилась с южнокорейским лидером 16 мая, попросив, помимо прочего, помочь технологиями и средствами противовоздушной обороны.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Япония выделит Незалежной 7,6 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Об этом было объявлено после переговоров Владимира Зеленского с премьер-министром азиатского государства Фумио Кисидой на полях саммита "Большой семёрки".
ТАСС / AP / Charles Krupa