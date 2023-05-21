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21 мая, 18:28

Белоруссия изменила систему боевой подготовки армии из-за конфликта на Украине

Белоруссия изменила программу боевой подготовки и проанализировала планы оснащения армии вооружением из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник министра обороны республики Леонид Касинский в интервью телеканалу ОНТ.

"Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооружённых сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", — объяснил Касинский.

Он призвал не сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, которые причисляли к "оружию прошлого". Это касается, например, танков. Конфликт на Украине показал, что на самом деле это не так, заявил Касинский. Он также рассказал о готовности белорусских военных полностью обеспечить работу ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400. Помощник министра подчеркнул, что Минск способен отрезвить горячие головы, у которых может возникнуть желание "совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении Белоруссии.

"Лётные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения тактического ядерного оружия", добавил он.

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А ранее Минобороны Белоруссии сообщило о размещении РСЗО на западной границе. Там заявили, что на любую попытку агрессии в отношении страны мгновенно ответят "Полонез" и "Точка".

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ТАСС / Наталия Федосенко

Андрей Бражников
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