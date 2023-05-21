Белоруссия изменила систему боевой подготовки армии из-за конфликта на Украине

Он призвал не сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, которые причисляли к "оружию прошлого". Это касается, например, танков. Конфликт на Украине показал, что на самом деле это не так, заявил Касинский. Он также рассказал о готовности белорусских военных полностью обеспечить работу ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400. Помощник министра подчеркнул, что Минск способен отрезвить горячие головы, у которых может возникнуть желание "совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении Белоруссии.