Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за надвигающейся грозы объявили жёлтый уровень опасности, означающий потенциально опасные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"По информации Росгидрометцентра, с 14 до 23 часов 22 мая в Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности. На территории города ожидается гроза", — сказано в сообщении.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность в период предстоящей непогоды.