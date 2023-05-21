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21 мая, 18:54

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за надвигающейся грозы объявили жёлтый уровень опасности, означающий потенциально опасные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"По информации Росгидрометцентра, с 14 до 23 часов 22 мая в Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности. На территории города ожидается гроза", — сказано в сообщении.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность в период предстоящей непогоды.

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А в Центральную Россию уже во второй части будущей недели вернётся июльская жара, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Согласно прогнозу, местами ожидается до плюс 28 градусов.

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Freepik / wavebreakmedia

Андрей Бражников
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