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22 мая, 02:30

Лайф узнал, как правильно упаковать растения, чтобы довезти их до дачи целыми

Эксперт Митурич: Для перевозки саженцев нужна крафт-бумага, чтобы листья дышали

В начале дачного сезона у многих россиян возникает необходимость доставить за город цветы, рассаду и саженцы. О том, как обеспечить правильные условия для упаковки и транспортировки растений, Лайфу рассказали эксперты логистического оператора ПЭК и сервиса экспресс-доставки Boxberry.

Прежде всего необходимо оценить сроки доставки до места назначения и особенности того или иного вида растений. Капризные, например роза или камелия, не перенесут дорогу длительностью более шести дней.

"Перед отправкой саженца корень вместе с комом земли заворачивают во влажную ткань и полиэтилен. Затем растение по всей длине прокладывают крафт-бумагой — плёнка или полиэтилен не подойдут, так как листьям нужен воздух", — уточнил директор региональной сети Boxberry Александр Митурич.

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Эксперты также советуют обмотать горшок несколькими слоями пупырчатой пленки. Так земля не высыпется во время перевозки. А чтобы снизить затраты на логистику, растения необходимо пересадить из керамических горшков в пластиковые — это уменьшит вес груза. Для того чтобы стебли не сломались в дороге, их можно прикрепить друг к другу и к самой коробке скотчем.

Кстати, дачные участки лучше уже не украшать гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой. Эти элементы декора вышли из моды, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он посоветовал отказаться от массивных объектов на даче и уходить в сторону модного минимализма.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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