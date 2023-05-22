Американские учёные развеяли миф о снижении женского либидо с возрастом
Американские учёные выяснили, что около четверти женщин вне зависимости от возраста считают секс важной частью жизни. О результатах исследования рассказала профессор медицины Университета Питтсбурга Холли Тома во время ежегодного собрания Североамериканского общества по исследованию менопаузы, сообщает CNN.
По информации телеканала, исследование длилось около 15 лет и охватило более 3,2 тысячи представительниц прекрасного пола. В итоге выяснилось, что, вопреки расхожему мнению, женщины не теряют интереса к сексу в среднем и старшем возрасте.
При этом учёные отмечают, что отказ от интимной близости нередко объясняется ухудшением состояния здоровья в период предменопаузы, когда происходит снижение уровня эстрогена. К тому же у женщин на интерес к сексу влияют психические и эмоциональные аспекты, такие как тревожность и стресс.
"Но в целом здоровые люди, состоящие в хороших отношениях, остаются сексуальными", — отмечают врачи.
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказывала, что регулярная половая жизнь свидетельствует о физическом и психологическом здоровье, а также о социальном благополучии человека. По её словам, регулярные занятия сексом могут стать катализатором новых достижений: через гормональные механизмы происходит позитивное воздействие на физические, ментальные и социальные функции человека.
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