Американские учёные развеяли миф о снижении женского либидо с возрастом

Американские учёные выяснили, что около четверти женщин вне зависимости от возраста считают секс важной частью жизни. О результатах исследования рассказала профессор медицины Университета Питтсбурга Холли Тома во время ежегодного собрания Североамериканского общества по исследованию менопаузы, сообщает CNN.

По информации телеканала, исследование длилось около 15 лет и охватило более 3,2 тысячи представительниц прекрасного пола. В итоге выяснилось, что, вопреки расхожему мнению, женщины не теряют интереса к сексу в среднем и старшем возрасте.

При этом учёные отмечают, что отказ от интимной близости нередко объясняется ухудшением состояния здоровья в период предменопаузы, когда происходит снижение уровня эстрогена. К тому же у женщин на интерес к сексу влияют психические и эмоциональные аспекты, такие как тревожность и стресс.

"Но в целом здоровые люди, состоящие в хороших отношениях, остаются сексуальными", — отмечают врачи.