Совет министров БиГ согласился на переговоры о газопроводе из России

Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России. Об этом сообщил глава Представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.

"Раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии Россия – Босния и Герцеговина, но сейчас — нет. Мы будем вести переговоры с Сербией, поскольку мы будем подсоединены к трубопроводной транзитной системе Сербии", — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточнил Перович, следующим одобрение необходимо получить от Президиума Боснии и Герцеговины, два члена которого уже заявили, что не поддержат это решение. Однако, добавил представитель, есть возможность поднять вопрос в рамках Парламентской ассамблеи, где с помощью голосования можно получить добро на реализацию инициативы.

Сейчас планируется формирование рабочей группы, в которую входит и он сам. Технически всё подготовлено, отметил Перович, указав, что этим вопросом занимаются уже десять лет.