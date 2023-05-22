Вратарь "Крыльев Советов" попал в больницу после травмы в игре с "Уралом"

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев несколько дней проведёт в больнице из-за травмы, полученной в игре 28-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:0). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"После дополнительного обследования будет известен точный диагноз, но ближайшие пару дней наш голкипер проведет в больнице", — сказано в записи команды.

Футболист получил повреждение в результате столкновения с Алексеем Каштановым и уходил с поля, держась за поясницу.