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22 мая, 03:06

Вратарь "Крыльев Советов" попал в больницу после травмы в игре с "Уралом"

<p>Иван Ломаев покидает поле после повреждения. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fckssamara_official/9210?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "Крылья Советов"</a></p>

Иван Ломаев покидает поле после повреждения. Обложка © t.me / ПФК "Крылья Советов"

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев несколько дней проведёт в больнице из-за травмы, полученной в игре 28-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:0). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"После дополнительного обследования будет известен точный диагноз, но ближайшие пару дней наш голкипер проведет в больнице", — сказано в записи команды.

Футболист получил повреждение в результате столкновения с Алексеем Каштановым и уходил с поля, держась за поясницу.

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Напомним, благодаря успеху в игре c "Уралом" "Крылья Советов" прервали серию из пяти матчей без побед. С 29 очками клуб из Самары поднялся на 12-е место в турнирной таблице.

Артур Лапсаков
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