Вратарь "Крыльев Советов" попал в больницу после травмы в игре с "Уралом"
Иван Ломаев покидает поле после повреждения. Обложка © t.me / ПФК "Крылья Советов"
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев несколько дней проведёт в больнице из-за травмы, полученной в игре 28-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:0). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"После дополнительного обследования будет известен точный диагноз, но ближайшие пару дней наш голкипер проведет в больнице", — сказано в записи команды.
Футболист получил повреждение в результате столкновения с Алексеем Каштановым и уходил с поля, держась за поясницу.
Напомним, благодаря успеху в игре c "Уралом" "Крылья Советов" прервали серию из пяти матчей без побед. С 29 очками клуб из Самары поднялся на 12-е место в турнирной таблице.