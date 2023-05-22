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22 мая, 03:58

В Британии предупредили о "катастрофическом сценарии" из-за оружия России

Daily Mail: Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Британии

Подлодки России могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "катастрофическому сценарию" благодаря "флоту миниатюрных субмарин". Об этом написал обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.

"[Это может] вызвать перебои с Интернетом и подачей электроэнергии, повлиять на дома и предприятия, отрезать сообщества, нарушить работу телефонной, мобильной связи и интернет-служб, общественного транспорта, служб экстренной помощи, больниц, школ и университетов, а также местных органов власти", — отметил автор.

Журналист считает, что такая атака причинит ущерб, который будет исчисляться в миллиардах. Как пишет таблоид, британский министр обороны Бен Уоллес предупреждал, что у России есть "намерение и возможность" повредить критически важную инфраструктуру Соединённого Королевства.

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России

Поводом для столь панических настроений стала информация о российских судах, якобы пойманных в начале этого года на слежке у берегов Великобритании.

При этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил журналистам на пресс-конференции на полях саммита "Большой семёрки", что Великобритания этим летом начнёт обучать украинских пилотов, чтобы внести вклад в создание новых ВВС Незалежной.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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