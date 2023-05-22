В Британии предупредили о "катастрофическом сценарии" из-за оружия России

Подлодки России могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "катастрофическому сценарию" благодаря "флоту миниатюрных субмарин". Об этом написал обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.

"[Это может] вызвать перебои с Интернетом и подачей электроэнергии, повлиять на дома и предприятия, отрезать сообщества, нарушить работу телефонной, мобильной связи и интернет-служб, общественного транспорта, служб экстренной помощи, больниц, школ и университетов, а также местных органов власти", — отметил автор.

Журналист считает, что такая атака причинит ущерб, который будет исчисляться в миллиардах. Как пишет таблоид, британский министр обороны Бен Уоллес предупреждал, что у России есть "намерение и возможность" повредить критически важную инфраструктуру Соединённого Королевства.

Поводом для столь панических настроений стала информация о российских судах, якобы пойманных в начале этого года на слежке у берегов Великобритании.