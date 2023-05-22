Постпред Крыма Мурадов считает, что Белый дом одобрил развязывание ядерной войны

Власти США, одобрив применение американской авиации против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления", — приводит его слова РИА "Новости".

В Севастополе, напомнил Мурадов, уже 240 лет располагается главный южный стратегический бастион страны — Черноморский флот, при котором находится и жизненно важная для страны флотская авиация. Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения её подрыва, добавил он. Для этого придётся уничтожать точки ввоза этого критически опасного для нас смертоносного вооружения — главным образом аэродромы Польши и, возможно, Румынии.