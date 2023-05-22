В Курской области отразили атаку двух дронов
SHOT: Пограничники отразили атаку двух беспилотников в Курской области
В Курской области пограничники отразили атаку двух неизвестных дронов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, один из беспилотников, которые направлялись в сторону Глушковского района, удалось посадить с помощью антидронового ружья. Второй БПЛА врезался в сетку ограждения и взорвался. К счастью, пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на администрацию села Головчино Грайворонского городского округа. В результате атаки лишь загорелась крыша. Пострадавших и жертв удалось избежать.
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