В Республике Сербской заявили о готовности платить за российский газ рублями

Власти Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) выразили готовность платить рублями за российский газ. Об этом заявил глава представительства в России Душко Перович.

"Газпром" продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем Перович признал, что на сегодняшний день республика испытывает трудности с оплатой, поскольку трансферты через корреспондентские банки задерживаются.