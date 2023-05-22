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22 мая, 06:34

В Республике Сербской заявили о готовности платить за российский газ рублями

Власти Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) выразили готовность платить рублями за российский газ. Об этом заявил глава представительства в России Душко Перович.

"Газпром" продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем Перович признал, что на сегодняшний день республика испытывает трудности с оплатой, поскольку трансферты через корреспондентские банки задерживаются.

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Ранее Лайф сообщал, что Совет министров Боснии и Герцеговины согласился на переговоры о строительстве газопровода из России. Перович уточнял, что в настоящее время планируется сформировать рабочую группу. По его словам, технически всё уже подготовлено, этим вопросом занимаются уже десять лет.

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Николь Вербер
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