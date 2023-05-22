В России испытывают новый ракетный комплекс для поражения танков
КБП: В России ведутся испытания нового ракетного комплекса "Гермес"
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В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес". Об этом сообщили в пресс-службе КБП (Конструкторское бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").
"Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний", — цитирует пресс-службу РИА "Новости".
Работы по модернизации комплекса продолжаются с учётом изменения задач и обстановки, добавили в пресс-службе.
"Гермес" предназначен для поражения современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов на дальности до 100 км. Ракета базовой версии способна развивать скорость до 1,3 тысячи м/с, она имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 28 кг. Комплекс может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа.
Ранее сообщалось, что в России завершили разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ. Он имеет две пусковые установки по 12 ракет "Сосна-Р", которые могут преодолевать до 900 м/с и нацеливаться на нужный объект благодаря лазерному лучу.