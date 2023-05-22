В России испытывают новый ракетный комплекс для поражения танков

В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес". Об этом сообщили в пресс-службе КБП (Конструкторское бюро приборостроения, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний", — цитирует пресс-службу РИА "Новости".

Работы по модернизации комплекса продолжаются с учётом изменения задач и обстановки, добавили в пресс-службе.

"Гермес" предназначен для поражения современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов на дальности до 100 км. Ракета базовой версии способна развивать скорость до 1,3 тысячи м/с, она имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 28 кг. Комплекс может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа.