В архангельском аэропорту объявили сигнал "Режим" из-за неизвестного летающего объекта

В аэропорту Архангельска объявлен сигнал "Режим". Как пишет SHOT, предварительно, тревогу подняли из-за неизвестного беспилотника.

По данным телеграм-канала, местные средства ПВО засекли неизвестный объект накануне вечером. Дрон заметили в небе в районе аэропорта Талаги. В результате было принято решение объявить сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования российского воздушного пространства.

Спустя некоторое время летательный аппарат пропал с радаров, сигнал был снят. В настоящее время службы выясняют, что именно это был за объект.