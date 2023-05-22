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22 мая, 09:12

В архангельском аэропорту объявили сигнал "Режим" из-за неизвестного летающего объекта

SHOT: Сигнал "Режим" объявлен в аэропорту Архангельска из-за беспилотника

В аэропорту Архангельска объявлен сигнал "Режим". Как пишет SHOT, предварительно, тревогу подняли из-за неизвестного беспилотника.

По данным телеграм-канала, местные средства ПВО засекли неизвестный объект накануне вечером. Дрон заметили в небе в районе аэропорта Талаги. В результате было принято решение объявить сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования российского воздушного пространства.

Спустя некоторое время летательный аппарат пропал с радаров, сигнал был снят. В настоящее время службы выясняют, что именно это был за объект.

Дрон с камерой приземлился на огород жительницы Подмосковья

Дрон с камерой приземлился на огород жительницы Подмосковья

Ранее Лайф рассказывал, что в Курской области отразили атаку двух беспилотников. Дроны заметили, когда те летели в сторону Глушковского района. В итоге один удалось сбить с помощью антидронового ружья, второй — врезался в сетку ограждения и взорвался.

Обложка ©

Getty Images / Richard Newstead

Николь Вербер
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