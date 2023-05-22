В архангельском аэропорту объявили сигнал "Режим" из-за неизвестного летающего объекта
SHOT: Сигнал "Режим" объявлен в аэропорту Архангельска из-за беспилотника
В аэропорту Архангельска объявлен сигнал "Режим". Как пишет SHOT, предварительно, тревогу подняли из-за неизвестного беспилотника.
По данным телеграм-канала, местные средства ПВО засекли неизвестный объект накануне вечером. Дрон заметили в небе в районе аэропорта Талаги. В результате было принято решение объявить сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования российского воздушного пространства.
Спустя некоторое время летательный аппарат пропал с радаров, сигнал был снят. В настоящее время службы выясняют, что именно это был за объект.
Ранее Лайф рассказывал, что в Курской области отразили атаку двух беспилотников. Дроны заметили, когда те летели в сторону Глушковского района. В итоге один удалось сбить с помощью антидронового ружья, второй — врезался в сетку ограждения и взорвался.
Getty Images / Richard Newstead