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22 мая, 09:50

Мужчинам перечислили четыре правила мытья обрезанного пениса

Уролог Забитцер посоветовал мыть обрезанный пенис мылом без ароматизаторов

Правила гигиены для обрезанных и необрезанных мужчин отличаются, отметил уролог-андролог Мануэль Забитцер. В своём телеграм-канале врач рассказал, как мыть обрезанный пенис.

  • Принимать душ с тёплой водой и мылом без ароматизаторов.
  • Наносить на пенис и яички пену из мыла.
  • Тщательно намывать под головкой полового члена, где также скапливаются грязь и микробы.
  • Хорошо вытирать полотенцем.

"Соблюдай гигиену. Ведь от этого убирается не только запах, но и снижается риск некоторых заболеваний", — отметил доктор.

Не навреди сама себе: Названы распространённые ошибки женщин в интимной гигиене

Не навреди сама себе: Названы распространённые ошибки женщин в интимной гигиене

Ранее Забитцер раскрыл, как пчёлы могут помочь подтянуть мужское здоровье. Специалист порекомендовал употреблять прополис ежедневно.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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