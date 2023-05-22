Мужчинам перечислили четыре правила мытья обрезанного пениса

Правила гигиены для обрезанных и необрезанных мужчин отличаются, отметил уролог-андролог Мануэль Забитцер. В своём телеграм-канале врач рассказал , как мыть обрезанный пенис.

"Соблюдай гигиену. Ведь от этого убирается не только запах, но и снижается риск некоторых заболеваний", — отметил доктор.