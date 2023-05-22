Мужчинам перечислили четыре правила мытья обрезанного пениса
Уролог Забитцер посоветовал мыть обрезанный пенис мылом без ароматизаторов
Правила гигиены для обрезанных и необрезанных мужчин отличаются, отметил уролог-андролог Мануэль Забитцер. В своём телеграм-канале врач рассказал, как мыть обрезанный пенис.
- Принимать душ с тёплой водой и мылом без ароматизаторов.
- Наносить на пенис и яички пену из мыла.
- Тщательно намывать под головкой полового члена, где также скапливаются грязь и микробы.
- Хорошо вытирать полотенцем.
"Соблюдай гигиену. Ведь от этого убирается не только запах, но и снижается риск некоторых заболеваний", — отметил доктор.
Ранее Забитцер раскрыл, как пчёлы могут помочь подтянуть мужское здоровье. Специалист порекомендовал употреблять прополис ежедневно.
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