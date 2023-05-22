У Брежнева хотят отобрать звание почётного гражданина Киева

Заммэра отметил, что этот вопрос планировалось поднять на заседании 18 мая, но депутаты перенесли обсуждение на неделю, чтобы принять более "комплексное решение". По словам Бондаренко, это значит, что накануне Дня Киева (27 мая) "звания почётного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей компартийно-советской номенклатуры".