У Брежнева хотят отобрать звание почётного гражданина Киева
Киевские депутаты собрались лишить Брежнева звания почётного гражданина города
Леонид Брежнев. Обложка © ТАСС / Мусаэльян Владимир
Киевские депутаты 25 мая рассмотрят проект решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина украинской столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Киева, секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
"Столичные депутаты рассмотрят проект решения о лишении "дорогого Леонида Ильича" звания почётного гражданина Киева на пленарном заседании 25 мая", — цитирует Бондаренко украинское издание "Вести".
Заммэра отметил, что этот вопрос планировалось поднять на заседании 18 мая, но депутаты перенесли обсуждение на неделю, чтобы принять более "комплексное решение". По словам Бондаренко, это значит, что накануне Дня Киева (27 мая) "звания почётного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей компартийно-советской номенклатуры".
Ранее в Киеве решили убрать герб СССР со щита у "Родины-матери". Вместе советского символа там появится украинский трезубец. К слову, на открытии монумента, установленного в 1981 году, присутствовал Брежнев.