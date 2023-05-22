В одежде Nike и Adidas нашли вызывающий рак токсин

Специалисты американского Центра гигиены окружающей среды (CEH) обнаружили в спортивной экипировке популярных брендов опасные вещества. Об этом сообщает CNN.

В одежде компаний Adidas, Nike, Patagonia, Champion, Sweaty Betty, Athleta, Kohl's и Fabletics зафиксирован опасный уровень бисфенола А (BPA). Это промышленное химическое вещество, которое приводит к повышению давления, а также грозит сердечными болезнями, раком, бесплодием и ожирением.

"Опасность кожного впитывания BPA известна давно. Когда вы получаете одну небольшую дозу BPA перорально и другую дозу через кожу, вместе они образуют большую дозу. Я изучала влияние низких доз BPA на развитие плода и обнаружила, что даже эти низкие уровни воздействия повышают риск ожирения, диабета, поведенческих проблем и рака", — отметила профессор-иммунолог Ана Сото из Медицинской школы Университета Тафтса.

Исследователи подали на производителей в суд, так как в одежде вышеупомянутых ретейлеров уровень бисфенола А превышает безопасный лимит не менее чем в 40 раз. Специалисты рекомендуют снимать спортивную экипировку этих компаний сразу после тренировок.