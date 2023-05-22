Google объяснился за удаление 2ГИС из Google Play

Российское картографическое приложение 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play в рамках соблюдения американской корпорацией законов о санкциях и торговле. Об этом сообщили в пресс-службе IT-гиганта.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы принимаем соответствующие меры", — объяснили в компании.