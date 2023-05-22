Google объяснился за удаление 2ГИС из Google Play
В Google объяснили удаление 2ГИС из Google Play соблюдением санкций
Российское картографическое приложение 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play в рамках соблюдения американской корпорацией законов о санкциях и торговле. Об этом сообщили в пресс-службе IT-гиганта.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы принимаем соответствующие меры", — объяснили в компании.
Напомним, 20 мая стало известно, что 2ГИС пропал из Google Play. При этом картографический сервис по-прежнему доступен в других магазинах приложений и на сайте разработчика. Также продолжают работать ранее установленные приложения.
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