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22 мая, 10:34

Google объяснился за удаление 2ГИС из Google Play

В Google объяснили удаление 2ГИС из Google Play соблюдением санкций

Российское картографическое приложение 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play в рамках соблюдения американской корпорацией законов о санкциях и торговле. Об этом сообщили в пресс-службе IT-гиганта.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы принимаем соответствующие меры", — объяснили в компании.

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Напомним, 20 мая стало известно, что 2ГИС пропал из Google Play. При этом картографический сервис по-прежнему доступен в других магазинах приложений и на сайте разработчика. Также продолжают работать ранее установленные приложения.

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Никита Никонов
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