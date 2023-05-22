Песков: Предложение выдвинуть Путина на новый срок говорит о поддержке россиян

Предложение лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова о выдвижении президента РФ Владимира Путина на новый срок подтверждает высокий уровень поддержки его фигуры среди граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, наверное, ещё один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий", — сказал он.