Песков: Предложение выдвинуть Путина на новый срок говорит о поддержке россиян
Предложение лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова о выдвижении президента РФ Владимира Путина на новый срок подтверждает высокий уровень поддержки его фигуры среди граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это, наверное, ещё один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий", — сказал он.
Напомним, в ходе съезда справедливороссов Сергей Миронов предложил поддержать кандидатуру Владимира Путина в случае его выдвижения на новый срок. С другой стороны, отметил он, во время спецоперации на Украине "может быть и не до выборов".