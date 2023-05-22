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22 мая, 11:18

Песков: Предложение выдвинуть Путина на новый срок говорит о поддержке россиян

Предложение лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова о выдвижении президента РФ Владимира Путина на новый срок подтверждает высокий уровень поддержки его фигуры среди граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, наверное, ещё один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий", сказал он.

Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

Напомним, в ходе съезда справедливороссов Сергей Миронов предложил поддержать кандидатуру Владимира Путина в случае его выдвижения на новый срок. С другой стороны, отметил он, во время спецоперации на Украине "может быть и не до выборов".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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