В Кремле заявили, что любые реформы в ООН должны быть результатом общего решения
Песков: Реформы в ООН должны быть продуктом общего консенсуса
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Любые изменения в формате работы Организации Объединённых Наций (ООН) должны быть результатом всеобщего решения. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Всё, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", — сказал пресс-секретарь Кремля.
Напомним, о необходимости реформ в ООН заговорил накануне генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. При этом речь шла только о Совете Безопасности и институтах Бреттон-Вудской системы.