В Кремле заявили, что любые реформы в ООН должны быть результатом общего решения

"Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Всё, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", — сказал пресс-секретарь Кремля.