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22 мая, 11:34

В Кремле заявили, что любые реформы в ООН должны быть результатом общего решения

Песков: Реформы в ООН должны быть продуктом общего консенсуса

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Любые изменения в формате работы Организации Объединённых Наций (ООН) должны быть результатом всеобщего решения. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Всё, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", — сказал пресс-секретарь Кремля.

Напомним, о необходимости реформ в ООН заговорил накануне генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. При этом речь шла только о Совете Безопасности и институтах Бреттон-Вудской системы.

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Александр Юнашев
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