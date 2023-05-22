Кремль назвал неожиданную общую черту Путина и Эрдогана
Песков назвал Путина и Эрдогана серьёзными политиками без популизма
Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru, © Getty Images / Laszlo Balogh
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган похожи серьёзным отношением к делу, так как всегда отвечают за свои слова.
"Путин и Эрдоган — это очень серьёзные политические деятели с огромным политическим опытом, которым несвойственны популистские приёмы", — пояснил представитель Кремля на вопрос, в чём заключается их особый характер.
По его словам, оба лидера конкретно и точно решают вопросы в отношениях Москвы и Анкары, не размениваясь по мелочам. Песков подчеркнул, что такой подход очень важен для народов обеих стран.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что даже не думал прекращать отношения с Россией и её президентом Владимиром Путиным, несмотря на недовольство Москвой со стороны Вашингтона. По словам лидера Турции, его отношения с коллегой только укрепились.