Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 ВСУ, перехватила 5 снарядов HIMARS и 17 БПЛА

Российские средства ПВО сбили в Донецкой Народной Республике украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки удалось уничтожить 17 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое в ДНР, Сладкая Балка и Марфополь в Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка в Херсонской области.