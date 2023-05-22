Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 ВСУ, перехватила 5 снарядов HIMARS и 17 БПЛА
Российские средства ПВО сбили в Донецкой Народной Республике украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки удалось уничтожить 17 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое в ДНР, Сладкая Балка и Марфополь в Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка в Херсонской области.
Также сегодняшней ночью подразделениям Вооружённых сил Российской Федерации удалось нанести удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродроме Днепр. Были уничтожены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.
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