ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 11:51
4744

Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 ВСУ, перехватила 5 снарядов HIMARS и 17 БПЛА

Российские средства ПВО сбили в Донецкой Народной Республике украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки удалось уничтожить 17 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое в ДНР, Сладкая Балка и Марфополь в Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка в Херсонской области.

Украина потеряла более 120 военных на самом смертоносном участке фронта
Украина потеряла более 120 военных на самом смертоносном участке фронта

Также сегодняшней ночью подразделениям Вооружённых сил Российской Федерации удалось нанести удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродроме Днепр. Были уничтожены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

BannerImage

Getty Images / Ezra Acayan

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar