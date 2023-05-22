"Добро пожаловать в ХIХ век": Юрист жёстко раскритиковала идею перевода россиян на шестидневку

Рабочая неделя из шести дней негативно повлияет на самочувствие россиян и больше соответствует реалиям XIX века, когда детский труд и низкооплачиваемая работа были нормальными явлениями. Такой комментарий РИА "ФедералПресс" получило у Ольги Плешановой — юриста по вопросам труда, главы аналитической службы адвокатского бюро "Инфралекс" — по поводу инициативы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", в рамках которой предлагалось ввести в России шестидневную рабочую неделю.

"Это добро пожаловать в ХIХ век. Тенденция прямо противоположна общемировой практике. Вместо модернизации и развития технологий — переход на бесконечный человеческий труд. Ну давайте ещё подростков к станкам поставим", — негодует Плешанова.

Юрист убеждена, что такие изменения приведут к масштабным социальным последствиям в сфере демографии, здравоохранения и воспитания подрастающего поколения. Отдельно эксперт отметила, что в инициативе почему-то не был упомянут вопрос соответствующих изменений заработной платы.