"Добро пожаловать в ХIХ век": Юрист жёстко раскритиковала идею перевода россиян на шестидневку
Юрист назвала переход на шестидневную рабочую неделю возвращением в XIX век
Рабочая неделя из шести дней негативно повлияет на самочувствие россиян и больше соответствует реалиям XIX века, когда детский труд и низкооплачиваемая работа были нормальными явлениями. Такой комментарий РИА "ФедералПресс" получило у Ольги Плешановой — юриста по вопросам труда, главы аналитической службы адвокатского бюро "Инфралекс" — по поводу инициативы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", в рамках которой предлагалось ввести в России шестидневную рабочую неделю.
"Это добро пожаловать в ХIХ век. Тенденция прямо противоположна общемировой практике. Вместо модернизации и развития технологий — переход на бесконечный человеческий труд. Ну давайте ещё подростков к станкам поставим", — негодует Плешанова.
Юрист убеждена, что такие изменения приведут к масштабным социальным последствиям в сфере демографии, здравоохранения и воспитания подрастающего поколения. Отдельно эксперт отметила, что в инициативе почему-то не был упомянут вопрос соответствующих изменений заработной платы.
"Никто не сказал, что должна повыситься оплата. Это очень спорный вопрос сам по себе. Второй момент: последуют глобальнейшие социальные последствия — за один выходной человек не успевает отдыхать. Потом возникнут другие проблемы: проблема присмотра за детьми, ухода за пожилыми, проблемы семьи и в целом демографии", — обратила внимание Ольга.
Напомним, что ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила обращение к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Необходимость таких мер предприниматели объясняют нуждой в преодолении второй волны западных санкций и преодолением зависимости от импорта.
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