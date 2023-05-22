Дело об убийстве волгоградца после ссоры в родительском чате приняло новый оборот
Кассационный суд отменил приговор за убийство волгоградца из-за ссоры в чате
Фигуранты дела о гибели мужчины после ссоры в родительском чате. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области
В Краснодаре четвёртый кассационный суд отменил приговор Арсену Мелконяну, признанному виновным в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате. Также отменены приговоры сестре мужчины и её мужу, говорится в решении суда.
"Судебная коллегия определила: апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года в отношении Мелконяна А.В., Смбатяна А.А. и Мелконян А.В. отменить", — гласит текст документа.
Определение суда было вынесено 4 мая, но известно о нём стало только сегодня. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд.
Напомним, трагический инцидент произошёл 23 октября 2020 года в Волгограде. Роман Гребенюк поссорился в родительском чате с мамой одноклассницы своей дочери Анной Мелконян. Женщина рассказала об этом мужу и брату. Последний назначил встречу "обидчику" в отделении банка и нанёс ему сильнейший удар кастетом по голове, проломив основание черепа. В результате у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому. 1 ноября 2020 года стало известно, что Роман умер, не приходя в сознание. В прошлом году суд признал всех троих фигурантов дела виновными и приговорил их к срокам от пяти до 11 лет.