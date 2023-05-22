Дело об убийстве волгоградца после ссоры в родительском чате приняло новый оборот

Напомним, трагический инцидент произошёл 23 октября 2020 года в Волгограде. Роман Гребенюк поссорился в родительском чате с мамой одноклассницы своей дочери Анной Мелконян. Женщина рассказала об этом мужу и брату. Последний назначил встречу "обидчику" в отделении банка и нанёс ему сильнейший удар кастетом по голове, проломив основание черепа. В результате у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому. 1 ноября 2020 года стало известно, что Роман умер, не приходя в сознание. В прошлом году суд признал всех троих фигурантов дела виновными и приговорил их к срокам от пяти до 11 лет.