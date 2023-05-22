Актриса Галина Польских прояснила причину госпитализации
Актриса Галина Польских опровергла слухи об экстренной госпитализации
Актриса Галина Польских. Фото © kino-teatr.ru
Народная артистка РСФСР Галина Польских сообщила, что действительно легла в московскую клинику, но информация о её ухудшившемся здоровье — всего лишь слухи, она проходит плановое обследование. Об этом звезда рассказала телеканалу "360".
"Я периодически ложусь в больницу для себя, ничего страшного, всё нормально. Вот зачем так пишут? Всё же не совсем точно. Ну, мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь", — объяснила актриса.
Некоторые СМИ писали, что Польских попала в больницу из-за скачков давления и проблем с сердцем. 83-летняя звезда кино намерена обследоваться в отделении артериальной гипертензии.
Зрители помнят Польских по ролям в таких культовых картинах, как "Белые росы", "Тени исчезают в полдень", "Любить по-русски", "Человек с бульвара Капуцинов", и другим.
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