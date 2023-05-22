Союз журналистов начнёт сотрудничество с музеями Толстого, Пушкина и Есенина

Сразу три государственных музея — Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина и С.А. Есенина — подпишут соглашения о сотрудничестве с Московским региональным отделением Союза журналистов России. Церемония подписания состоится 24 мая в пресс-центре "Московского комсомольца".

Документ призван содействовать формированию культурного пространства России, популяризации и продвижению исторического и культурного наследия, пропаганде культурных и исторических ценностей в средствах массовой информации и сети Интернет. Благодаря журналистскому удостоверению представители профессионального сообщества смогут посещать музеи-партнёры Московского регионального отделения Союза журналистов России.

При подписании соглашений Московское региональное отделение Союза журналистов России представит Павел Гусев. Согласно документу, отделение СЖР задействует все ресурсы для оказания всесторонней помощи по освещению и информированию общества о деятельности музеев-партнёров и мероприятиях, которые они организуют.

"Важно качественно и грамотно проводить информационную кампанию по освещению деятельности музеев в нашей стране, что способствует повышению узнаваемости и взращиванию патриотизма у населения, особенно у молодых людей. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество", — заявил гендиректор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.