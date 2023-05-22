Гештальт-терапевт назвала пять причин постоянной разбитости после сна

Если после достаточного количества сна вы всё равно просыпаетесь с ощущением разбитости, это может быть связано не с неудобной кроватью или ноющей спиной, а с психологическим состоянием. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Евгения Пименова.

Во-первых, недосып может быть связан с перевозбуждённым состоянием перед сном или отсутствием режима. Если при ощущении сонливости вовремя не пойти в кровать, а остаться досматривать фильм, позже уснуть будет гораздо сложнее. Кроме того, нагрузку, которую мы совершаем в состоянии утомления, придётся компенсировать вдвойне. В идеале следует выработать для себя режим и стараться следовать ему, пояснила врач.

Для полноценного ночного отдыха за пару часов до сна лучше не использовать гаджеты и не смотреть телевизор, исключить интеллектуальную или физическую деятельность, а также приёмы тяжёлой пищи. Лучше заменить это на неспешную прогулку, чтение книги, тёплую ванну или другие расслабляющие вещи.

Психолог Евгения Пименова рассказала, как нужно правильно отдыхать. Фото предоставлено Лайфу

Во-вторых, люди часто жалуются на кошмары, если не высыпаются. С точки зрения психологии это может говорить о наличии неразрешённой сложной ситуации с другими людьми, внутренней тревоги или внутриличностного конфликта. Например, одна личность хочет уйти с работы и заняться творчеством, а другая призывает держаться за неё, чтобы стабильно зарабатывать.

В-третих, роль могут сыграть выгорание и общее переутомление организма. Если долгое время приходится работать на износ, можно столкнуться с серьёзным переутомлением, тогда стандартного количества сна и отдыха уже будет недостаточно. Наш организм не может долгое время работать в режиме чрезмерного напряжения — неизбежно произойдёт сбой. Чтобы этого избежать, нужно либо дозировать нагрузку, либо давать себе несколько дней на отдых и восстановление после подобных "забегов". Кроме того, психолог отметила важность отдыха и в течение дня, что многие полностью игнорируют.

"Забудьте про отдых как смену деятельности. Отдых — это отсутствие эмоциональной, физической и интеллектуальной нагрузки. Это могут быть 15–20-минутные перерывы каждые пару часов в течение дня, главное, чтобы в течение этого времени вам удавалось расслабиться и отдохнуть", — пояснила наша собеседница.

В-четвёртых, усталость может наступать от преодоления сопротивления. Например, работая на нелюбимой работе, общаясь с людьми, которые нам не нравятся, или делая вещи, которые сильно раздражают.

В-пятых, проблемы со сном и тотальная нехватка энергии могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами. Поэтому если вы чувствуете, что состояние никак не улучшается, то лучшим решением будет обратиться к специалисту, а именно к психиатру или психотерапевту.