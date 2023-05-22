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22 мая, 14:44

Гештальт-терапевт назвала пять причин постоянной разбитости после сна

Врач Пименова: Вялость после сна может говорить о психологических проблемах

<p>Мужчина не прочитал нашу статью и до поздней ночи смотрел сериал, а с утра еле проснулся с ненавистным ощущением разбитости и проклинал весь мир. Обложка © Shutterstock</p>

Мужчина не прочитал нашу статью и до поздней ночи смотрел сериал, а с утра еле проснулся с ненавистным ощущением разбитости и проклинал весь мир. Обложка © Shutterstock

Если после достаточного количества сна вы всё равно просыпаетесь с ощущением разбитости, это может быть связано не с неудобной кроватью или ноющей спиной, а с психологическим состоянием. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Евгения Пименова.

Во-первых, недосып может быть связан с перевозбуждённым состоянием перед сном или отсутствием режима. Если при ощущении сонливости вовремя не пойти в кровать, а остаться досматривать фильм, позже уснуть будет гораздо сложнее. Кроме того, нагрузку, которую мы совершаем в состоянии утомления, придётся компенсировать вдвойне. В идеале следует выработать для себя режим и стараться следовать ему, пояснила врач.

Для полноценного ночного отдыха за пару часов до сна лучше не использовать гаджеты и не смотреть телевизор, исключить интеллектуальную или физическую деятельность, а также приёмы тяжёлой пищи. Лучше заменить это на неспешную прогулку, чтение книги, тёплую ванну или другие расслабляющие вещи.

Психолог Евгения Пименова рассказала, как нужно правильно отдыхать. Фото предоставлено Лайфу

Психолог Евгения Пименова рассказала, как нужно правильно отдыхать. Фото предоставлено Лайфу

Во-вторых, люди часто жалуются на кошмары, если не высыпаются. С точки зрения психологии это может говорить о наличии неразрешённой сложной ситуации с другими людьми, внутренней тревоги или внутриличностного конфликта. Например, одна личность хочет уйти с работы и заняться творчеством, а другая призывает держаться за неё, чтобы стабильно зарабатывать.

В-третих, роль могут сыграть выгорание и общее переутомление организма. Если долгое время приходится работать на износ, можно столкнуться с серьёзным переутомлением, тогда стандартного количества сна и отдыха уже будет недостаточно. Наш организм не может долгое время работать в режиме чрезмерного напряжения — неизбежно произойдёт сбой. Чтобы этого избежать, нужно либо дозировать нагрузку, либо давать себе несколько дней на отдых и восстановление после подобных "забегов". Кроме того, психолог отметила важность отдыха и в течение дня, что многие полностью игнорируют.

"Забудьте про отдых как смену деятельности. Отдых — это отсутствие эмоциональной, физической и интеллектуальной нагрузки. Это могут быть 15–20-минутные перерывы каждые пару часов в течение дня, главное, чтобы в течение этого времени вам удавалось расслабиться и отдохнуть", — пояснила наша собеседница.

В-четвёртых, усталость может наступать от преодоления сопротивления. Например, работая на нелюбимой работе, общаясь с людьми, которые нам не нравятся, или делая вещи, которые сильно раздражают.

В-пятых, проблемы со сном и тотальная нехватка энергии могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами. Поэтому если вы чувствуете, что состояние никак не улучшается, то лучшим решением будет обратиться к специалисту, а именно к психиатру или психотерапевту.

Что означает сон, в котором видишь близких покойниками

Что означает сон, в котором видишь близких покойниками

Ранее Лайф рассказывал, как вернуться к жизни при полнейшем упадке сил и усталости. Зачастую на постоянное переутомление могут указывать нарушение сна и частые простуды. Чтобы побороть недуг, достаточно лишь начать вести правильный образ жизни, занявшись спортом и поменяв рацион питания.

Ольга Годуненко
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