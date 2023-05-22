Украинка устроила "кровавую" провокацию в Каннах и навсегда лишилась права посещать фестиваль

Украинскую блогершу Илону Чернобай выгнали с красной ковровой дорожки на Каннском кинофестивале. Причиной жёсткого решения организаторов послужила её провокация, передаёт La Depeche.

Украинскую блогершу Илону Чернобай выгнали с красной дорожки в Каннах за провокацию. Видео © Twitter / nana_tsinadze

По данным издания, всё произошло перед началом внеконкурсного показа фильма "Кислота" французского режиссёра Жюста Филиппо. Девушка стала подниматься по лестнице, однако в какой-то момент остановилась и достала красную краску, которую тайком пронесла в своём бюстгальтере. Блогерша вылила её на себя прямо перед журналистами, однако реакция сотрудников службы безопасности фестиваля не заставила себя долго ждать.

"Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь", — отмечается в материале.

В соцсетях Чернобай сообщила, что после инцидента ей запретили посещать фестиваль и прочие мероприятия.