Украинка устроила "кровавую" провокацию в Каннах и навсегда лишилась права посещать фестиваль
Украинскую блогершу Чернобай вывели с красной дорожки в Каннах за провокацию
Украинская блогерша Илона Чернобай в красной краске. Обложка © Twitter / United24media
Украинскую блогершу Илону Чернобай выгнали с красной ковровой дорожки на Каннском кинофестивале. Причиной жёсткого решения организаторов послужила её провокация, передаёт La Depeche.
Украинскую блогершу Илону Чернобай выгнали с красной дорожки в Каннах за провокацию. Видео © Twitter / nana_tsinadze
По данным издания, всё произошло перед началом внеконкурсного показа фильма "Кислота" французского режиссёра Жюста Филиппо. Девушка стала подниматься по лестнице, однако в какой-то момент остановилась и достала красную краску, которую тайком пронесла в своём бюстгальтере. Блогерша вылила её на себя прямо перед журналистами, однако реакция сотрудников службы безопасности фестиваля не заставила себя долго ждать.
"Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь", — отмечается в материале.
В соцсетях Чернобай сообщила, что после инцидента ей запретили посещать фестиваль и прочие мероприятия.
В отличие от украинской блогерши с ненатуральными губами, которая не самым лучшим способом пыталась обратить на себя внимание, французская актриса Фредерик Бель появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в платье российского бренда. Журналисты сразу заприметили красавицу в чёрном макси с пышными рукавами и глубоким вырезом от Yanina Couture.