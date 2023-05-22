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22 мая, 15:01
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Украинка устроила "кровавую" провокацию в Каннах и навсегда лишилась права посещать фестиваль

Украинскую блогершу Чернобай вывели с красной дорожки в Каннах за провокацию

<p>Украинская блогерша Илона Чернобай в красной краске. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/United24media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">United24media</a></p>

Украинская блогерша Илона Чернобай в красной краске. Обложка © Twitter / United24media

Украинскую блогершу Илону Чернобай выгнали с красной ковровой дорожки на Каннском кинофестивале. Причиной жёсткого решения организаторов послужила её провокация, передаёт La Depeche.

Украинскую блогершу Илону Чернобай выгнали с красной дорожки в Каннах за провокацию. Видео © Twitter / nana_tsinadze

По данным издания, всё произошло перед началом внеконкурсного показа фильма "Кислота" французского режиссёра Жюста Филиппо. Девушка стала подниматься по лестнице, однако в какой-то момент остановилась и достала красную краску, которую тайком пронесла в своём бюстгальтере. Блогерша вылила её на себя прямо перед журналистами, однако реакция сотрудников службы безопасности фестиваля не заставила себя долго ждать.

"Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь", — отмечается в материале.

В соцсетях Чернобай сообщила, что после инцидента ей запретили посещать фестиваль и прочие мероприятия.

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В отличие от украинской блогерши с ненатуральными губами, которая не самым лучшим способом пыталась обратить на себя внимание, французская актриса Фредерик Бель появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в платье российского бренда. Журналисты сразу заприметили красавицу в чёрном макси с пышными рукавами и глубоким вырезом от Yanina Couture.

Николь Вербер
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