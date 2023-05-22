Боррель отказался от попыток принудить Индию к санкциям против России

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что союз не пытается и не будет пытаться остановить экспорт российской нефти в Индию, но будет анализировать свой импорт нефтепродуктов из республики. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД.

"Если Индия покупает российскую нефть — это законно. Я не обвиняю правительство Индии, я не ищу проблем. Наши санкции не экстерриториальные, но они обязательны для европейских компаний, но я не могу навязывать свою волю индийскому правительству", — объяснил Боррель.

По подсчётам ЕС, почти 36% российской нефти идёт в Индию, но затем экспортируемые в Европу переработанные продукты увеличиваются в цене почти в семь раз, заметил он. Главный европейский дипломат отметил, что не может навязать стране правила ЕС. Однако он посетовал, что Европа после отказа от закупки российской нефти продолжает приобретать переработанные продукты РФ. Мы обязаны это изучить и понять, что мы должны с этим сделать, заключил он.