Сборная Канады по хоккею впервые с 2000 года проиграла норвежцам на ЧМ

Сборная Канады по хоккею впервые за 23 года проиграла национальной команде Норвегии. Встреча прошла на стадионе "Арена Рига", после пяти буллитов счёт составил 3:2.

У норвежцев отличились Андреас Мартинсен (10-я минута) и Сондре Ульден (22-я), решающий буллит реализовал Томас Оллсон. У проигравшей стороны — Милан Лучич (29-я) и Лоусон Крауз (60-я).

В 2000 году чемпионат мира по хоккею проходил в Санкт-Петербурге, тогда сборная Норвегии обыграла канадцев со счётом 4:3 в групповом этапе. На данный момент норвежцы занимают шестое место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков в шести матчах. Канадцы — на третьей позиции с 12 очками по итогам шести встреч.