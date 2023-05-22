Сборная Канады по хоккею впервые с 2000 года проиграла норвежцам на ЧМ
Сборная Норвегии по хоккею обыграла канадцев со счётом 3:2
Сборная Канады по хоккею впервые за 23 года проиграла национальной команде Норвегии. Встреча прошла на стадионе "Арена Рига", после пяти буллитов счёт составил 3:2.
У норвежцев отличились Андреас Мартинсен (10-я минута) и Сондре Ульден (22-я), решающий буллит реализовал Томас Оллсон. У проигравшей стороны — Милан Лучич (29-я) и Лоусон Крауз (60-я).
В 2000 году чемпионат мира по хоккею проходил в Санкт-Петербурге, тогда сборная Норвегии обыграла канадцев со счётом 4:3 в групповом этапе. На данный момент норвежцы занимают шестое место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков в шести матчах. Канадцы — на третьей позиции с 12 очками по итогам шести встреч.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов возмутился, что текущий чемпионат мира показывают по российским телеканалам. По его словам, "безобразно" освещать первенство, на которое не допущены российские спортсмены.
ТАСС / AP / Roman Koksarov