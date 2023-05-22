Химик раскрыл "рецепт" вещества, один грамм которого дороже всей Земли

Учёный-химик Максим Биловицкий сообщил, что наукой разработан способ синтезировать самый дорогой в мире химический элемент — нихоний (Nh). По его оценке, всего один грамм этого вещества будет стоить дороже всей нашей планеты, а с поиском покупателя могут возникнуть сложности. Слова Биловицкого приводит издание Shraibikus.

Нихоний занимает 113-е место в таблице Менделеева и не встречается в естественном виде на нашей планете. Единственный способ получить его — синтез с помощью ускорителя частиц. Схема такая: из кальция добыть кальций-48, последний тоже не встречается в природе. Из карбоната кальция-48 нужно будет создать металлический кальций-48, после чего уже ионы этого вещества нужно будет разогнать до одной десятой от скорости света. При их столкновении с америциевой фольгой будет получен московий. А в процессе альфа-распада московия с некоторой вероятностью может образоваться нихоний. К слову, вероятность эта составляет 0,0000000000000000000000000001%, иначе говоря 10-28.

Процесс изготовления потребует космических затрат, примерно 157 секстиллионов долларов.