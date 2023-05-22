Химик раскрыл "рецепт" вещества, один грамм которого дороже всей Земли
Химик Биловицкий рассказал, что цена одного грамма нихония будет дороже Земли
Учёный-химик Максим Биловицкий сообщил, что наукой разработан способ синтезировать самый дорогой в мире химический элемент — нихоний (Nh). По его оценке, всего один грамм этого вещества будет стоить дороже всей нашей планеты, а с поиском покупателя могут возникнуть сложности. Слова Биловицкого приводит издание Shraibikus.
Нихоний занимает 113-е место в таблице Менделеева и не встречается в естественном виде на нашей планете. Единственный способ получить его — синтез с помощью ускорителя частиц. Схема такая: из кальция добыть кальций-48, последний тоже не встречается в природе. Из карбоната кальция-48 нужно будет создать металлический кальций-48, после чего уже ионы этого вещества нужно будет разогнать до одной десятой от скорости света. При их столкновении с америциевой фольгой будет получен московий. А в процессе альфа-распада московия с некоторой вероятностью может образоваться нихоний. К слову, вероятность эта составляет 0,0000000000000000000000000001%, иначе говоря 10-28.
Процесс изготовления потребует космических затрат, примерно 157 секстиллионов долларов.
Вполне возможно, что получить нихоний в ближайшие несколько месяцев не удастся, но многие прорывные технологии требуют некоторого времени для того, чтобы заработать на полную и раскрыть весь свой потенциал. В качестве примера можно привести технологию ядерного синтеза, которая до недавнего времени ни разу не производила энергию в плюс, а после недавнего прорыва уже начались разговоры о том, как на ней можно заработать денег в ближайшем будущем.
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