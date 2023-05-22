Регион

Уведомления отключены

22 мая, 17:19

Химик раскрыл "рецепт" вещества, один грамм которого дороже всей Земли

Химик Биловицкий рассказал, что цена одного грамма нихония будет дороже Земли

Учёный-химик Максим Биловицкий сообщил, что наукой разработан способ синтезировать самый дорогой в мире химический элемент — нихоний (Nh). По его оценке, всего один грамм этого вещества будет стоить дороже всей нашей планеты, а с поиском покупателя могут возникнуть сложности. Слова Биловицкого приводит издание Shraibikus.

Нихоний занимает 113-е место в таблице Менделеева и не встречается в естественном виде на нашей планете. Единственный способ получить его — синтез с помощью ускорителя частиц. Схема такая: из кальция добыть кальций-48, последний тоже не встречается в природе. Из карбоната кальция-48 нужно будет создать металлический кальций-48, после чего уже ионы этого вещества нужно будет разогнать до одной десятой от скорости света. При их столкновении с америциевой фольгой будет получен московий. А в процессе альфа-распада московия с некоторой вероятностью может образоваться нихоний. К слову, вероятность эта составляет 0,0000000000000000000000000001%, иначе говоря 10-28.

Процесс изготовления потребует космических затрат, примерно 157 секстиллионов долларов.

"Так обрадовался, что проснулся": Как Менделеев увидел во сне периодическую таблицу

"Так обрадовался, что проснулся": Как Менделеев увидел во сне периодическую таблицу

Вполне возможно, что получить нихоний в ближайшие несколько месяцев не удастся, но многие прорывные технологии требуют некоторого времени для того, чтобы заработать на полную и раскрыть весь свой потенциал. В качестве примера можно привести технологию ядерного синтеза, которая до недавнего времени ни разу не производила энергию в плюс, а после недавнего прорыва уже начались разговоры о том, как на ней можно заработать денег в ближайшем будущем.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Природа
  • Вселенная
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров