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22 мая, 19:11

Эрдоган потребовал разыскать налётчика на Турецкий дом в Нью-Йорке

Эрдоган: США обязаны разыскать виновного в нападении на Турецкий дом в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от американских властей как можно быстрее найти вандала, который разбил окна Турецкого дома в Нью-Йорке. По его мнению, к этому могут быть причастны члены Рабочей партии Курдистана (РПК).

Эрдоган отметил во время выступления в Стамбуле, что обеспечение безопасности здания, где расположено генконсульство республики, полностью лежит на США. Штаты обязаны разыскать и наказать "террориста". "Как бы они сами расценили подобный инцидент в Турции?" — возмутился глава государства.

Возложив ответственность за инцидент на РПК, Эрдоган упрекнул ряд государств за поддержку организации фетхуллахистов (ФЕТО) и Рабочей партии Курдистана. Он отметил, что некоторые сильные державы способны "останавливать кризисы и войны", но ничего для этого не делают.

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СК возбудит дело после нападения на российское консульство на Аландах

Ранее Лайф писал, что неизвестный разбил окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке. Злоумышленник совершил нападение ночью. Вооружившись железным ломом, он повредил порядка 10 стеклопакетов. Американская полиция разбирается в случившемся и выясняет мотивы вандала.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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