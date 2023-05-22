Эрдоган потребовал разыскать налётчика на Турецкий дом в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от американских властей как можно быстрее найти вандала, который разбил окна Турецкого дома в Нью-Йорке. По его мнению, к этому могут быть причастны члены Рабочей партии Курдистана (РПК).

Эрдоган отметил во время выступления в Стамбуле, что обеспечение безопасности здания, где расположено генконсульство республики, полностью лежит на США. Штаты обязаны разыскать и наказать "террориста". "Как бы они сами расценили подобный инцидент в Турции?" — возмутился глава государства.

Возложив ответственность за инцидент на РПК, Эрдоган упрекнул ряд государств за поддержку организации фетхуллахистов (ФЕТО) и Рабочей партии Курдистана. Он отметил, что некоторые сильные державы способны "останавливать кризисы и войны", но ничего для этого не делают.