Бывший заммэра Мариуполя стал зампредом Правительства ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин своим указом назначил заместителем Председателя Правительства республики бывшего заместителя главы администрации Мариуполя Дмитрия Бердникова.

"Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем Председателя Правительства ДНР", — сказано в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.

Документ датирован 17 мая, он вступает в силу со дня его подписания.