Бывший заммэра Мариуполя стал зампредом Правительства ДНР
Бывший заммэра Мариуполя Бердников назначен зампредом правительства ДНР
На переднем плане, слева направо: Денис Пишулин и Дмитрий Бердников. Обложка © denis-pushilin.ru
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин своим указом назначил заместителем Председателя Правительства республики бывшего заместителя главы администрации Мариуполя Дмитрия Бердникова.
"Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем Председателя Правительства ДНР", — сказано в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.
Документ датирован 17 мая, он вступает в силу со дня его подписания.
А ранее президент России Владимир Путин сменил главу Омской области. Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко. Хоценко является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.