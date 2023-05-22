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22 мая, 18:37

Бывший заммэра Мариуполя стал зампредом Правительства ДНР

Бывший заммэра Мариуполя Бердников назначен зампредом правительства ДНР

<p>На переднем плане, слева направо: Денис Пишулин и Дмитрий Бердников. Обложка © denis-pushilin.ru</p>

На переднем плане, слева направо: Денис Пишулин и Дмитрий Бердников. Обложка © denis-pushilin.ru

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин своим указом назначил заместителем Председателя Правительства республики бывшего заместителя главы администрации Мариуполя Дмитрия Бердникова.

"Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем Председателя Правительства ДНР", — сказано в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.

Документ датирован 17 мая, он вступает в силу со дня его подписания.

Пушилин назначил выпускника "школы губернаторов" Евгения Солнцева главой Правительства ДНР

Пушилин назначил выпускника "школы губернаторов" Евгения Солнцева главой Правительства ДНР

А ранее президент России Владимир Путин сменил главу Омской области. Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко. Хоценко является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.

Андрей Бражников
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