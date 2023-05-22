В МГУ ответили Медведевой после слов о прекращении учёбы в вузе из-за наезда

Пресс-служба Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ опровергла обвинения от фигуристки Евгении Медведевой. Спортсменка в социальных сетях сообщала, что пресс-центр факультета "наехал" на неё за "желтушный заголовок" к интервью, что стало поводом для прекращения обучения. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

В пресс-центре уточнили, что Медведева поступила в МГУ в сентябре 2021 года и из-за высокой медийной загруженности не могла посещать занятия, что и стало поводом для прекращения обучения. При этом там заметили, что за это время ни разу не взаимодействовали со спортсменкой.

Между тем Медведева в социальных сетях рассказывала, что перестала быть студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ из-за конфликта с пресс-центром. Ей якобы отказались предоставлять материалы для учёбы, несмотря на длительные просьбы и оплату обучения.