В Херсонской области стартовало предварительное голосование "Единой России". Отдать голос в пользу того или иного кандидата в депутаты в первый же день изъявили желание сотни жителей Скадовского, Каланчакского и Чаплинского округов, сообщает пресс-служба партии.

"Единая Россия" — по-прежнему единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Те люди, которые заручатся поддержкой жителей, станут кандидатами в депутаты самых разных уровней на осенних выборах", — отметил секретарь Херсонского регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.

Процедура голосования предоставляет возможность участия как в очном, так и онлайн-формате. Сделать выбор в электронном виде каждый желающий сможет до 28 мая. Всю неделю в области будут работать и мобильные бригады. 26 мая откроются стационарные счётные участки в Геническе и посёлке Новотроицкое.