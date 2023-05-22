ВСУ оставили без света посёлок в Курской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области, оборвав подачу электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский. В результате населённый пункт остался без света. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что на место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения.